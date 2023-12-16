Языковед объяснил разницу слов 'поверхневий' и 'поверховий': Не путайте

Некоторые люди могут путать слова "поверхневий" и "поверховий". В частности, когда речь идет о малом количестве знаний в определенной области.

Известный украинский учитель Александр Авраменко объяснил, какое из этих слов правильно использовать в таком случае. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Сегодня поговорим о словах, которые часто путают из-за их сходства. Например, когда мы говорим о неглубоких знаниях, то правильно называть их "поверхневими" или "поверховими"? Конечно же, "поверхові знання", – отметил языковед.

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Авраменко отметил, что прилагательное "поверховий" имеет два значения. Первое – касающийся этажей, например, "восьмиповерховий".

Второе – неглубокий, не касающийся сути дела, например, "поверхова рецензія" или "поверхові знання".

"А вот "поверхневий" имеет значение "размещаемый на поверхности или недалеко от нее". Например, "поверхневий обробіток ґрунту", – добавил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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