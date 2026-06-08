Клубничное мороженое: быстро и вкусно

Что может быть лучше натурального домашнего мороженого, которое готовится за 15 минут?

Ингредиенты:

• Растопленный шоколад – 80 г

• Сливки 33% - 500 мл

• Сгущенка — 80 г

• Клубника – по вашему вкусу, я добавил 250 г

Способ приготовления:

1. Растопленный шоколад залейте в кондитерский мешок. Распределите равномерно так, как показано на видео.

2. Взбейте миксером сливки и сгущенку. Добавьте мелко нарезанную клубнику.

3. Высадите смесь в пакеты так, чтобы шоколад будто окутывал будущее мороженое.

4. Оставьте в морозилке на 4 часа.