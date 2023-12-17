Для детей условия немного другие: Диетолог ответила, сколько мандаринов можно съесть за раз

Цитрусы – это фрукты, богатые витаминами и минералами. Они считаются одними из самых полезных продуктов для здоровья, особенно в зимний период. Однако, как и любой другой продукт, цитрусовые нужно употреблять в меру.

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Цитрусы содержат большое количество витамина С, являющегося мощным антиоксидантом. Он помогает укрепить иммунную систему, оградить организм от инфекций и улучшить усвоение железа, пишет dailynews.kyiv.

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Кроме того, цитрусовые богаты витаминами А, В1, В2, В6, фолиевой кислотой, а также минералами, такими как калий, кальций, магний, фосфор и железо. Они оказывают противовоспалительное, противомикробное, противораковое действие.

Вред цитрусовых

Несмотря на все полезные свойства, цитрусовые могут причинить вред здоровью, если их употреблять в избыточном количестве.

Вот некоторые возможные негативные последствия употребления цитрусовых:

Увеличенное газообразование и вздутие живота – это связано с высоким содержанием кислоты в цитрусовых.

– это связано с высоким содержанием кислоты в цитрусовых. Обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта – цитрусовые могут отрицательно влиять на слизистую желудка и кишечника, особенно у людей с гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки.

– цитрусовые могут отрицательно влиять на слизистую желудка и кишечника, особенно у людей с гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Аллергические реакции – цитрусовые являются одними из наиболее распространенных аллергенов.

Как употреблять цитрусовые

Чтобы извлечь максимальную пользу от цитрусовых и минимизировать риск негативных последствий, их нужно употреблять в умеренном количестве.

Рекомендованная дневная норма потребления цитрусовых для взрослых составляет 2-3 фрукта. Детям рекомендуется давать цитрусовые в меньших количествах в зависимости от возраста и состояния здоровья.

Цитрусы лучше употреблять в свежем виде, а не в виде соков. Сок из цитрусовых быстро всасывается в кровь, что может привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

Также цитрусовые лучше употреблять после основного еды, а не вместо него. Это поможет избежать вздутия живота и других проблем с пищеварением.

Цитрусы для детей

Детям цитрусовые можно давать с 6-месячного возраста. Однако следует начинать с небольших порций и постепенно увеличивать их.

Детям до 3 лет рекомендуется давать не больше 1 цитрусового фрукта в день. Детям от 3 до 7 лет – не более 2 фруктов в день. Детям старше 7 лет можно давать до 3 фруктов в день.

Если у ребенка есть аллергия на цитрусовые, то их употреблять нельзя.

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