Как правильно чистить уши домашнему любимцу: советы ветеринаров

Чистые уши – это не только эстетика, но и здоровье вашего четырехлапого друга. Регулярная гигиена помогает предотвратить воспаления, инфекции и неприятный запах, а главное — делает жизнь животного комфортнее.

Как провести процедуру правильно и безопасно – объяснили специалисты centralna.vet. Первое и главное правило – никаких ватных палочек. Они могут травмировать ушную раковину или протолкнуть серу еще глубже в ухо, что только усугубит ситуацию. Для чистки следует выбирать специальные ветеринарные лосьоны или спреи.

Пошаговая инструкция

Подготовьте ухо Отодвиньте шерсть вокруг уха или осторожно расчешите ее, чтобы ничего не мешало. Осторожно введите лосьон в ушную раковину. Обычно упаковки имеют удобную пипетку или дозатор. Массируйте основу ушка легкими движениями — должно быть слышно хлюпание. Это означает, что средство распределяется правильно. Дайте средству поработать Подержите животное несколько секунд, чтобы лосьон проник глубже и начал действовать. Позвольте потрясти головой После этого отпустите любимца – он самостоятельно вытряхнет остатки лосьона вместе с грязью и серой. Очистите снаружи Завершите процедуру протиркой наружной части уха ватным диском или мягкой салфеткой. Не пытайтесь залезть глубоко – просто уберите то, что вышло наружу.

Как часто чистить уши?

Частота зависит от породы, возраста и общего состояния животного:

породы с длинными ушами (кокер-спаниели, бассеты) - примерно раз в неделю ;

; большинство собак - раз в 2-4 недели ;

; коты – реже, если нет медицинских показаний.

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Когда обязательно обращаться к ветеринару

Если замечаете что-нибудь из следующего:

животное часто чешется за ушами;

появился резкий, неприятный запах;

уши покраснели или разбухли;

есть выделение необычного цвета (желтые, зеленые, коричневые);

животное наклоняет голову на бок – не медлите с визитом к ветеринару. Это могут быть симптомы отита, грибковой инфекции или паразитов.

Регулярная и деликатная чистка ушек – это проявление любви и заботы. А еще это прекрасная возможность укрепить доверие между вами и вашим хвостатым другом. Выбирайте качественные средства, проводите процедуру спокойно, не забудьте похвалить и угостить лакомством – и даже самый упрямый пушист привыкнет к этой важной рутине.

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