Простой тест по ПДД, в котором многие ошибаются: какая очередность проезда транспортных средств

Эта задача относится к теме проезда перекрестков. В каком порядке должны пересечь перекресток транспортные средства в ситуации, изображенной на рисунке?

Задача была опубликована каналом "Автошкола".

Варианты ответа

Синий автомобиль, белый автомобиль, автобус. Автобус, синий автомобиль, белый автомобиль. Синий автомобиль, автобус, белый автомобиль. Автобус, белый автомобиль, синий автомобиль.

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Разбор задачи

Водитель синего авто планирует двигаться вперед, тогда как водитель автобуса и белой легковушки намерены осуществить поворот налево.

Возле белого автомобиля размещен дорожный знак 2.3 "Главная дорога" с дополнительной табличкой 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно дорожным знакам - синий автомобиль находится на второстепенной дороге. Источник: ''Школа Авто''

Это свидетельствует о том, что синий автомобиль находится на второстепенной дороге и поэтому пересечет перекресток последним.

На главной дороге находятся автобус и белый автомобиль, находящиеся в равнозначном положении. В такой ситуации ПДД требуют разъезжаться по правилу "правой руки".

Согласно пункту 16.12 Правил дорожного движения:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, автобус пересечет перекресток первым.

Правильный ответ – №4

Напомним, ранее UAportal предлагал решить тест по ПДД, в котором нужно определить, водитель какого автомобиля имеет право проехать перекресток.

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