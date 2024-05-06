Простой тест по ПДД, в котором многие ошибаются: какая очередность проезда транспортных средств
Эта задача относится к теме проезда перекрестков. В каком порядке должны пересечь перекресток транспортные средства в ситуации, изображенной на рисунке?
Задача была опубликована каналом "Автошкола".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, белый автомобиль, автобус.
- Автобус, синий автомобиль, белый автомобиль.
- Синий автомобиль, автобус, белый автомобиль.
- Автобус, белый автомобиль, синий автомобиль.
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Разбор задачи
Водитель синего авто планирует двигаться вперед, тогда как водитель автобуса и белой легковушки намерены осуществить поворот налево.
Возле белого автомобиля размещен дорожный знак 2.3 "Главная дорога" с дополнительной табличкой 7.8 "Направление главной дороги".
Это свидетельствует о том, что синий автомобиль находится на второстепенной дороге и поэтому пересечет перекресток последним.
На главной дороге находятся автобус и белый автомобиль, находящиеся в равнозначном положении. В такой ситуации ПДД требуют разъезжаться по правилу "правой руки".
Согласно пункту 16.12 Правил дорожного движения:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Следовательно, автобус пересечет перекресток первым.
Правильный ответ – №4
Напомним, ранее UAportal предлагал решить тест по ПДД, в котором нужно определить, водитель какого автомобиля имеет право проехать перекресток.
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