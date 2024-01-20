Языковед объяснил, как правильно перевести 'была не была' на украинский

Многие слышали русский фразеологизм "была не была". Однако не все знают, как его правильно перевести на украинский язык.

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Выражение используют, когда выражают готовность рискнуть, начать какое-то сложное дело. Об этом языковед Александр Авраменко рассказал для "Сніданку з 1+1".

По его словам, ответчиком в украинском языке будет "або пан, або пропав". В свою очередь фразеологизм "волк в овечьей шкуре" также не стоит переводить дословно.

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По-украински правильно будет сказать "у вічі як лис, а заочі як біс", или "дивиться лисицею, а думає вовком". Такой фразеологизм означает лицемерного человека, скрывающего плохие намерения под маской господина.

"И третье часто употребляемое выражение – "выйти сухим из воды", которым называют тех, кто избежал наказания. По-украински о таких персонажах говорят "вислизнувся, як піскар із матні". Обратите внимание, здесь матня – это средняя часть невода в виде узкого длинного мешка, куда попадает рыба во время ловли", – объяснил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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