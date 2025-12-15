Для любителей активного отдыха: топ пород собак, которые не могут усидеть на месте

Активные породы собак идеально подходят людям, ведущим динамичный образ жизни, занимаются спортом и много времени проводят на свежем воздухе. По словам ветеринаров, такие животные лучше чувствуют себя в условиях, где могут постоянно двигаться, бегать, играть и получать не только физические нагрузки, но и интеллектуальные вызовы.

К этой категории относятся породы, которые в прошлом выводились для охоты, выпаса скота или службы рядом с человеком. Именно поэтому они отличаются выносливостью, высоким уровнем энергии и потребностью в регулярной активности. Для спортивных семей такие собаки становятся отличными компаньонами, тогда как для малоподвижных владельцев могут оказаться слишком требовательными. Об этом сообщило издание Parade Pets.

Бретонский эпониоль

Бретонский эпониоль — собака среднего размера, предназначенная для охоты на птиц. По словам ветеринарки Джули Хант, эта порода отличается подвижностью, смекалкой и спортивным телосложением.

Бретоны требуют ежедневных интенсивных нагрузок – длительных прогулок, бега или активных игр. Из-за недостатка движения они могут становиться возбужденными и беспокойными. В то же время, эти собаки легко учатся, хорошо взаимодействуют с детьми и другими животными и ориентированы на тесный контакт с человеком.

Бордер-когда

Бордер-когда считаются одними из самых энергичных пастушьих собак. Специалист по мелким животным Аманда Чемберс подчеркивает, что этой породе необходимы регулярные физические тренировки — длительные прогулки, пробежки или активные игры.

Кроме того, бордер-коли обладают чрезвычайно высоким интеллектом, поэтому нуждаются в постоянной умственной стимуляции. Без сложных задач, тренировок или интерактивных игрушек они быстро скучают, что может приводить к проблемному поведению.

Далматинец

Далматинцы известны не только своей узнаваемой окраской, но и высокой выносливостью. Ветеринары отмечают, что это очень активные собаки, которым необходимо постоянно двигаться.

По словам Джули Хант, далматинцы с удовольствием принимают участие в длительных прогулках, беге и совместных активностях с семьей. Они хорошо учатся и при ранней социализации легко находят общий язык с детьми и другими животными. Благодаря выносливости эта порода отлично подходит для походов и спортивных занятий.

Доберман-пинчер

Доберманы — сильные и атлетические собаки, исторически используемые для охранной службы. По словам Эйми Уорнер, для этой породы важны регулярные тренировки и задачи, позволяющие реализовать их рабочий потенциал.

Доберманы нуждаются в сочетании физических нагрузок и умственных упражнений: бега, спортивных занятий, тренировок на выносливость и курса послушания. При правильной социализации они становятся преданными, уравновешенными и кроткими членами семьи, несмотря на свой строгий внешний вид.

Немецкий короткошерстный пойнтер

Немецкий короткошерстный пойнтер объединяет охотничьи инстинкты, спортивную энергию и обучаемость. Эйми Уорнер описывает этих собак как активных и любознательных, которые любят бег, плавание и исследования новых мест.

Пойнтеры ориентированы на человека и охотно работают с хозяином, что делает их послушными во время тренировок. Они отлично подходят для длительных прогулок, походов, бега и активного отдыха на природе.

Бельгийский малинуа

Малинуа принадлежит к наиболее энергичным служебным породам и часто используется в армии и правоохранительных органах. По словам Джули Хант, эти собаки нуждаются в последовательной и качественной дрессировке.

Они любят работу, сложные задачи и постоянную занятость. Для активных людей или семей, которые много времени проводят на улице, малину может стать идеальным, хотя и требовательным, компаньоном.

Редбоун-кунхаунд

Редбоун-кунхаунд – выносливая охотничья порода, выведенная для бега на длинные дистанции и плавания. Эти собаки хорошо чувствуют себя в семьях, где ценят активный образ жизни, прогулки и спорт.

Несмотря на высокий уровень энергии, редбоуны носят кроткий и дружелюбный характер. Они легко ладят с детьми и другими собаками, что делает их хорошим выбором для семей, готовых обеспечить достаточное количество движения и внимания.

