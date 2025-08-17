Это не просто: как отучить собаку грызть мебель

Исследование показало, что 70% владельцев собак замечали по своим любимцам привычку постоянно что-то жевать — и чаще всего "жертвами" становится мебель. Как объясняют эксперты, такое поведение может являться следствием прорезывания зубов, скуки, тревоги или нехватки возможностей реализовать естественные инстинкты.

"Жевание часто неправильно воспринимают как плохое поведение, но на самом деле это один из способов коммуникации. Так собаки снимают стресс, успокаиваются или тратят энергию. Проблема обычно не в самом жевании, а в том, что именно они выбирают для этого", – объяснил основатель компании Kennel Store Майкл Нельсон. Об этом пишет The Scotsman.

Почему собаки грызут мебель

Прорезывание зубов – как младенцы, собаки жуют, чтобы уменьшить дискомфорт в деснах и исследовать окружающий мир.

– как младенцы, собаки жуют, чтобы уменьшить дискомфорт в деснах и исследовать окружающий мир. Скука – без достаточной активности собака может искать развлечение в виде жевания.

– без достаточной активности собака может искать развлечение в виде жевания. Тревога из-за разлуки – длительное пребывание в одиночестве, особенно для щенков или спасенных животных, может провоцировать стресс и грызение.

– длительное пребывание в одиночестве, особенно для щенков или спасенных животных, может провоцировать стресс и грызение. Отсутствие правил – собакам необходимо четко показывать, что можно жевать, а что нет.

– собакам необходимо четко показывать, что можно жевать, а что нет. Сенсорная перегрузка или стресс – громкая среда или резкие изменения в распорядке дня могут вызвать нервные привычки.

– громкая среда или резкие изменения в распорядке дня могут вызвать нервные привычки. Нет безопасного места – если у собаки нет собственного уголка для отдыха, она может самоуспокаиваться жеванием.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Как отучить от жевания мебели Майкл советует хозяевам посмотреть на дом "глазами собаки" и принять несколько простых мер:

организовать спокойное, безопасное место для отдыха (например, клетку в комнате или домик в саду);

давать игрушки для жевания;

уделять больше времени играм и общению;

соблюдать стабильный график, включающий физические нагрузки, игры и отдых.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!