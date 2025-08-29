Готовится просто, съедается быстро: рецепт универсального маринада для помидоров

Когда на огороде начинают созревать помидоры, самое время готовить их на зиму. Простой и универсальный маринад подходит для любых сортов – от черри и "сливок" до обычных столовых томатов. В результате получаются ароматные, слегка сладковатые и пряные помидоры, прекрасно вкусные с картофелем, мясными блюдами или как самостоятельная закуска.

Об этом пишет VSN. Для приготовления маринада на литр воды понадобятся: столовая ложка соли с горкой, две столовые ложки сахара, такое же количество 9% уксуса (добавляется в конце), несколько горошин черного перца, два лавровых листа, несколько зубчиков чеснока, укроп (соцветия или веточки) и по желанию.

Для консервации лучше выбирать спелые, но плотные плоды без повреждений или трещин. Идеально подходят томаты-черри и "сливки", ведь они хорошо держат форму и не развариваются.

Сначала банки и крышки нужно простерилизовать. На дно кладут чеснок, зелень и специи, после чего плотно выкладывают помидоры (крупные плоды можно разрезать). Затем все заливают кипятком, накрывают крышками и оставляют на 15 минут. Затем воду сливают, добавляют в нее соль и сахар, доводят до кипения и перед повторной заливкой вливают уксус. Горячим маринадом заливают помидоры в края банки, закатывают крышками, переворачивают вверх дном и укутывают до полного охлаждения.

Хранить такие заготовки следует в темном прохладном месте. Маринад будет оставаться прозрачным, а помидоры – целыми, сочными и вкусными.

Советуем обратить внимание на рецепт ароматных помидоров без стерилизации.

