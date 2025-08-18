Идеальная закуска: рецепт помидоров, маринованных кусочками.

Маринованные кусочками помидоры – это способ консервации, позволяющий сохранить свежий вкус и аромат томатов, а также удобство в подаче, ведь овощи сразу нарезаны. Они отлично сочетаются с мясными и рыбными блюдами, а также подходят как самостоятельная закуска.

Благодаря маринаду с уксусом и специями такие заготовки можно хранить до года при комнатной температуре, поэтому наслаждаться вкусом сочных помидоров можно даже зимой. Об этом пишет shuba.

Для приготовления этого рецепта можно использовать томаты любого размера и степени спелости. В банки вместе с нарезанными четвертинками помидоров добавляют чеснок, лук, зелень укропа и петрушки, черный перец горошком. Все это заливается горячим маринадом на основе воды, соли, сахара, растительного масла и уксуса.

Ингредиенты:

Чеснок, головка 1шт.

Перец черный горошек 10 г

Петрушка, пучок 40 г

Укроп, пучок 40 г

Томаты 2.5 кг

Лук желтый репчатый 2 шт.

Вода 2л

Уксус 75 мл

Соль 8 г

Сахар 8 г

Масло 30 мл

Важно подготовить банки заранее: их стерилизуют и на дно выкладывают часть приправ и зелени. Далее разлагают помидоры, добавляют лук и остальные ингредиенты, после чего заливают остывшей водой. Через несколько минут эту воду сливают в кастрюлю, добавляют соль, сахар и растительное масло, кипятят и снова возвращают в банки вместе с уксусом.

После закатывания банки переворачивают вверх дном, накрывают полотенцем и оставляют на 12 часов для медленного охлаждения. Такой способ позволяет получить яркие по вкусу и ароматные маринованные томаты, которые прекрасно сохраняются в течение длительного времени.

