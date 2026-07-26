Как научить собаку принимать лекарства: топ лайфхаков от ветеринаров

Если собаке назначили антибиотики или другие препараты, многие владельцы сталкиваются с одной проблемой – любимец наотрез отказывается глотать таблетки. Даже проверенные способы, например спрятать лекарства в сыре или еде, не всегда дают результат, особенно если пес хорошо чувствует запах медикаментов.

Специалисты назвали пять простых способов, которые помогут облегчить прием лекарства. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Тщательно мойте руки

У собак чрезвычайно чувствительный нюх — он в десятки тысяч раз сильнее человеческого. Если на руках остался запах таблетки, животное может быстро распознать и отказаться от предложенного лакомства. Поэтому перед процедурой следует хорошо вымыть руки.

Воспользуйтесь специальным лакомством

В ветеринарных магазинах продаются специальные вкусности для маскировки таблеток. Они имеют мягкую структуру и специальное углубление, полностью скрывающее лекарства, помогая замаскировать их запах и вкус.

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Используйте "приманку"

Сначала дайте собаке обычное лакомство без таблетки, чтобы она потеряла бдительность. Сразу после этого предложите второй кусочек, внутри которого спрятаны лекарства. Часто животное проглатывает его, не успевая распознать замену.

Соедините прием лекарства с приятным событием

Попытайтесь давать таблетку непосредственно перед прогулкой, кормлением или любимой игрой. Когда собака увлечена ожиданием чего-то приятного, она значительно менее внимательно проверяет лакомство и быстрее их проглатывает.

Формируйте положительные ассоциации

Во время приема лекарства ведите себя спокойно и естественно, будто просто угощаете собаку обычными вкусностями. Разговаривайте ласковым голосом, не демонстрируйте волнение и обязательно похвалите любимца после того, как он проглотит таблетку. По возможности дайте ему еще одно лакомство – это поможет сформировать положительное отношение к процедуре и облегчит прием лекарства в будущем.

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