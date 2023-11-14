Как по-украински сказать 'закатить истерику': ответ преподавателя

Украинцы, переходящие на украинский язык, часто густо употребляют словосочетание или стали выражения, которые переводят дословно.

Дипломированная преподавательница украинского языка Вита Пидгорец рассказала, какие ошибки населения допускаются чаще. Например, словосочетание "закатить истерику" переводят как "закотити істерику". Однако правильно будет "вчинити істерику".

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Вита Пидгорец напомнила: "калька или калькирование - это вид языкового заимствования из одного языка в другой путем буквального дословного перевода".

Она дала еще несколько советов, чтобы избежать дословного перевода.

Для примера фраза: "Наша задача — зробити так, щоб ви відпочили" звучит неправильно.

"Различаем: задача - вопрос (преимущественно математического характера), который решается путем вычислений по определенному условию. Завдання - заранее определенный, запланированный для выполнения объем работы, дело; цель, к которой стремятся", — пояснила она.

Так что правильно будет сказать: "Наше завдання зробити так, щоб ви відпочили".

Еще одна частая ошибка – употребление словосочетания "співпадіння обставин".

"Замените существительное "співпадіння" на стилистически лучший вариант - "збіг"", — посоветовала преподавательница.

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