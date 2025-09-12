Вкусный и быстрый торт без выпечки: будете просить добавку

Это тот случай, когда вы планируете съесть один кусочек… а оказывается, уже половины нет.

Секрет прост – в сгущенке "Ириска".

Оно карамельное, густое и такое вкусное, что его хочется есть ложкой.

Ингредиенты:

• Печенье – 200 г;

• Масло сливочное (растопленное) - 80 г;

• Вареная сгущенка "Ириска" ПМКК — 200 г;

• Яблоки – 2 шт;

• Сахар – 80 г;

• Сливки 33% - 150 мл (+ 30 мл для карамелизации);

• Соль – 2 г;

• Сахарная пудра – 2 ст. л.;

• Шоколад (для посыпки) – 50 г.

Способ приготовления:

1. Измельчите печенье в блендере, добавьте растопленное масло и перемешайте. Выложите в форму, разровняйте и прижмите ко дну. Поставьте в холодильник на 2 часа.

2. Яблоки очистите и нарежьте дольками. На медленном огне растопите сахар, добавьте яблоки, припустите. Добавьте 30 г сливок и соль. Перемешайте до ласковой карамели.

3. На основу выложите слой вареной сгущенки "Ириска" ПМКК

4. Сверху – карамелизированные яблоки.

5. Взбейте сливки с сахарной пудрой до мягких пиков. Выложите поверх яблок.

6. Посыпьте тертым шоколадом. При желании охладите еще 30 минут в холодильнике.

Сохраните и попробуйте приготовить, и вы поймете, почему этот десерт не хранится до следующего дня.