Как вкусно замариновать кольца кальмара за 10 минут: рецепт
Кальмары дома – всего за несколько минут подготовки!
Простой рецепт, который делается легко даже на домашней кухне, а вкусный – как в ресторане.
Ингредиенты:
Кальмары
Соль
Сахар – 1 ст. л.
Соус "Сладкий чили"
Соус унаги
Кинза (по желанию)
Чеснок (по желанию)
Приготовление:
- Почистить кальмары от пленки, порезать кольцами.
- Отварить 2-3 минуты в подсоленной воде с ложкой сахара.
- Заправить соусом "Сладкий чили" и унаги.
- Поставить в холодильник в сутки, чтобы просочились.
- Перед подачей можно добавить кинзу и чеснок.
Выходит блюдо с ярким вкусом и невероятным ароматом
Не ждите возможности – сохраните, берите кальмары и готовьте это блюдо уже завтра!