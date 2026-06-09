Как познакомить кота и собаку, чтобы поладили: советы хозяевам

Многие владельцы животных опасаются, что кошка и собака не смогут мирно сосуществовать в одном доме. Впрочем, специалисты уверяют: гармоничная жизнь двух разных животных вполне возможна, если правильно организовать их знакомство и воспитание.

Об этом рассказал зоопсихолог Виталий Новик в TikTok, объяснив, что ключевую роль во взаимоотношениях животных играет поведение собаки еще до появления кота в доме.

Какой должна быть собака для дружбы с котом

По словам эксперта, важно, чтобы у собаки не было закрепленной привычки навязчиво требовать внимание у хозяина. Если животное постоянно прыгает на людей, лает, нарушает личные границы и получает за это поощрение, оно может проявлять подобное поведение относительно кота, что затруднит адаптацию.

Отдельно зоопсихолог обращает внимание на игровое поведение. Если собака склонна активно преследовать мячи, перетаскивать игрушки или играть с предметами, напоминающими добычу, это может усиливать ее охотничий инстинкт. В таком случае знакомство с котом может быть сложнее или даже нежелательно без предварительной коррекции поведения.

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Какие игры могут повредить адаптации

Специалист советует отказаться от игрушек, имитирующих животных или провоцирующих "охоту", а также минимизировать игры типа перетягивания или постоянного бросания предметов.

По его мнению, такие активности могут излишне возбуждать собаку и закреплять нежелательные реакции.

Как правильно знакомить собаку с котом

Перед знакомством кота зоопсихолог рекомендует изменить правила взаимодействия с собакой дома: не поощрять навязчивое поведение и четко установить границы. При первом контакте важно контролировать поведение животного. Если собака пугает кота, пытается преследовать его, лает или прыгает, это следует сразу останавливать. В то же время спокойное поведение – осторожное обнюхивание или нейтральную реакцию – не нужно наказывать.

По словам эксперта, последовательность таких действий помогает животному быстрее адаптироваться к новому соседу. Если у собаки нет выраженной агрессии или чрезмерной возбужденности, процесс знакомства обычно проходит значительно легче. Зоопсихолог отмечает: успешное сосуществование кошки и собаки зависит, прежде всего, от воспитания и правил, которые устанавливает владелец. Если изменить поведение животного еще до знакомства, избегать провоцирующих игр и правильно реагировать на его действия шанс на дружбу между любимцами значительно возрастает.

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