Почему коты любят грызть домашние растения: ветеринары дали шокирующий ответ

Многие хозяева кошек замечали, что их любимцы вдруг начинают жевать комнатные растения или траву. Обычно это воспринимают как забаву или каприз, однако ученые из Университета Хай-Пойнт (Северная Каролина) пришли к выводу, что такое поведение имеет вполне практическую основу.

Как пишет Discovery Magazine, коты прибегают к грыжению растений не из баловства, а чтобы очистить желудок от комков шерсти. Микроскопический анализ шести образцов показал, что зазубренные края листьев и крохотные выступы на его поверхности переплетаются с шерстью, помогая вывести ее естественным путем. Исследователи сравнили этот механизм с прочисткой забитой трубы.

Это открытие отрицает более старую гипотезу, будто коты поедают траву для борьбы с паразитами. Оказалось, что структура листьев слишком мелкая, чтобы справиться с глистами, которые значительно больше шерстяных комков.

Особое внимание ученые обратили на то, что кошек часто привлекают морозостойкие комнатные растения и садовые травы, в частности традесканция. Все они имеют общую черту – шероховатую микроскопическую поверхность, которая работает как "естественная щетка" для желудка животного.

