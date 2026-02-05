Ужас для грумера: назван топ самых проблемных пород собак

Грумерка из Великобритании откровенно призналась, с какими породами собак она не хотела бы жить, объяснив это сложностью ухода, проблемами со здоровьем и особенностями характера. Ее мнение, обнародованное в соцсетях, быстро привлекло внимание и вызвало оживленные дискуссии среди владельцев животных.

Об этом сообщило издание The Sun. Специалист является основательницей груминг-сервиса Looking Ace, работающего в городке Бекворт в графстве Тайн-энд-Вир. Имея большой опыт работы с собаками разных пород, она составила собственный список тех, которые считает наиболее проблемными для повседневного содержания. В начале списка оказались пудели и их разновидности. По словам грумёрки, их шерсть требует очень тщательного и регулярного ухода, а характер может быть достаточно изменчивым.

Французских бульдогов она отнесла к сложным из-за частых проблем с дыханием и других хронических заболеваний. Кроме этого, эти собаки, по ее наблюдениям, плохо реагируют на процедуры типа подстригания когтей. Среди минусов породы шарпей грумерка назвала склонность к заболеваниям глаз, а также необходимость постоянного ухода за многочисленными складками кожи, что она считает слишком хлопотным.

В перечень также попали вест-гайленд-вайт-терьеры, которых специалист охарактеризовал как собак с чувствительной кожей и сложностями в поддержании опрятного вида. Не обошла вниманием и популярные активные породы — немецких овчарок и выжл. По ее словам, избыток энергии у этих собак требует от владельцев значительных физических и временных затрат.

Наиболее резкую оценку грумёрка дала чау-чау, назвав их "настоящим кошмаром для специалиста". Она объяснила это непростым темпераментом породы и сложнейшим уходом за густой и плотной шерстью.

Видео с этими признаниями, опубликованное в TikTok под ником @looking.ace, быстро стало вирусным и набрало более 194 тысяч просмотров. В комментариях пользователи активно делились своим опытом. Кое-кто с юмором замечал, что узнал в перечне своих любимцев, другие же возражали, утверждая, что их собаки совсем не соответствуют описаниям. Часть грумеров и специалистов по уходу за животными, напротив, поддержала британку, отметив, что и сами не раз сталкивались с трудностями при работе именно с этими породами.

