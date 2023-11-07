Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский 'предупредить болезнь'

Украинцы в разговорном языке часто прибегают к русизмам, когда переводят русские фразы. В частности, это касается изречения "предупредить болезнь".

Вариант "попередити хворобу" неверен, ведь болезнь невозможно "попередити". Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

По его словам, "предупредить" – значит заранее известить кого-нибудь о чем-то, сообщить о чем-то, предостеречь.

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"А теперь скажите, можно ли болезнь известить, или что-нибудь сообщить опасности? "Болезнь, я тебя предупреждаю – не смей поражать новые участки тела"? Ага, так нас болезнь и услышала и сама себя ликвидировала", – указал языковед.

Авраменко добавил, что правильно по-украински будет говорить "запобігти хворобі". Это касается также фразы "предупредить опасность" – "запобігти небезпеці".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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