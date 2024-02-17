Языковед объяснил, почему нельзя говорить 'курчат по осені рахують': Распространенная ошибка

Многие не знают, как перевести русское выражение "цыплят по осени считают" на украинский. В частности, можно услышать кальку "курчат по осені рахують".

Языковед Александр Авраменко объяснил, почему не стоит так говорить и предложил удельные соответствия. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"В ситуации, когда предостерегают не быть слишком оптимистичным, когда нет для этого достаточных оснований, все мы слышали, как говорят: "курчат по осені рахують". Но это калька русской поговорки. В украинском языке есть свой вариант, причем не один", – отметил учитель украинского языка.

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В частности, можно сказать: "Що було – бачили, що буде – побачимо". Также можно использовать высказывания "восени і курчата курми будуть" и "восени і горобець багатий".

"А вот когда хотят подчеркнуть, что человек вообще мечтает о чем-то нереальном, говорят: "Дурень думкою багатіє", – добавил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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