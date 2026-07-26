Что приготовить из кабачков: рецепт вкусного рулета

Наконец-то сезон кабачков.

Показываю, как приготовить такой кабачковый рулет, что пальчики оближете.

Ингредиенты:

• Кабачок – 1-2 шт.

• Твердый сыр – 170 г

• Куриное филе – 300 г

• Крем-сырь - 150 г

• Укроп – 50 г

• Лук красный – 1 шт.

• Помидор – 1 шт.

• Соль и перец

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки кольцами. Выложите на противень слой тертого сыра, сверху выложите кабачки и присыпьте еще одним слоем сыра. Отправьте в духовой шкаф на 20 минут и выпекайте при 180 градусах.

2. Смешайте крем-сыр и укроп. Добавьте соль и перец в смесь.

3. Обжарьте куриное филе с добавлением соли и перца. Нарежьте на тонкие куски.

4. Готовые кабачки смажьте соусом из крем-сыра. Сверху выложите лук, помидоры и курицу, как показано в видео. Осторожно сверните рулетом и нашинкуйте порционными кусочками.