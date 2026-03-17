Идеальный картофель фри дома: лучше, чем в Макдональдсе

99% людей готовят картофель фри неправильно. А потом удивляются, почему она получается мягкая, жирная и совсем не хрустящая.

На самом деле секрет очень прост – правильная подготовка. Несколько маленьких шагов и у вас будет картошка фри лучше, чем у Макдональдзи.

Ингредиенты:

• Картофель — 5–6 шт

• Соль – по вкусу;

• Кукурузный крахмал – 2–3 ст. л

• Масло для жарки – достаточно для фритюра

Для соуса:

• Яйцо — 1 шт

Лимонный сок – 1 ч. л

• Соль – по вкусу

• Черный перец, паприка – по вкусу

• Оливковое масло – 80–100 мл

• Зелень – по вкусу

• Лук — 1 небольшой

Способ приготовления:

1. Картофель почистите и нарежьте одинаковыми брусочками.

2. Воду посолите и доведите до кипения. Опустите картофель в кипящую воду и варите около 3 минут.

3. Переложите картофель в миску с холодной водой и кубиками льда, чтобы остановить процесс приготовления.

4. Достаньте картофель и хорошо обсушите на бумажном полотенце.

5. Переложите в миску, добавьте кукурузный крахмал и перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт тонким слоем.

6. Выложите картофель в один слой на доску или поднос и отправьте в морозилку на 50-60 мин.

7. Замороженный картофель обжарьте в большом количестве горячего масла до золотистой корочки.

8. Готовый картофель переложите в миску, посолите (можно добавить и другие специи) и хорошо встряхните.

9. Для соуса взбейте в блендере яйцо, лимонный сок, соль, перец и оливковое масло.

10. Добавьте измельченную зелень, паприку и мелко нарезанный лук, перемешайте.