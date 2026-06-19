Миниоладки с клубникой: вкусный летний завтрак

Наконец-то леееето, поэтому готовлю настоящие летние оладьи — с клубникой!

Ингредиенты:

• Яйца – 2 шт.

• Белый йогурт – 180 мл

• Мука – 120 г

• Разрыхлитель - 1/2 ч.л

• Ванильный сахар – 1 ч.л

• Клубника

Способ приготовления:

1. Смешайте йогурт, яйца, ваниль, муку и разрыхлитель.

2. Нарежьте клубнику на толстые кружочки. Окуньте каждый кружочек в тесто и отправьте жариться на сковороду.

3. Жарьте на малом огне с каждой стороны до золотистого цвета.

Я украсил блюдо ягодами, сахарной пудрой и добавил мед)