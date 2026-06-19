Миниоладки с клубникой: вкусный летний завтрак
Наконец-то леееето, поэтому готовлю настоящие летние оладьи — с клубникой!
Ингредиенты:
• Яйца – 2 шт.
• Белый йогурт – 180 мл
• Мука – 120 г
• Разрыхлитель - 1/2 ч.л
• Ванильный сахар – 1 ч.л
• Клубника
Способ приготовления:
1. Смешайте йогурт, яйца, ваниль, муку и разрыхлитель.
2. Нарежьте клубнику на толстые кружочки. Окуньте каждый кружочек в тесто и отправьте жариться на сковороду.
3. Жарьте на малом огне с каждой стороны до золотистого цвета.
Я украсил блюдо ягодами, сахарной пудрой и добавил мед)