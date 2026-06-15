Невероятно вкусный блинчик с клубникой
Забудьте про "первый блин комом", пригорание теста на сковороде и жарку, не отходя от плиты — с этим рецептом все куда проще.
Ингредиенты:
• Яйца – 2 шт.
• Сахар – 3 ст.л
• Ванильный сахар – 8 г
• Соль - 1/3 ч.л
• Молоко – 400 мл
• Сливочное масло – 30 г
• Мука – 120 г
• Разрыхлитель - 1/2 ч.л
• Клубника
Крем:
• Сыр Маскарпоне - 250 г
• Сахарная пудра – 30 г
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Далее добавьте в смесь просеянную муку и разрыхлитель.
2. Влейте в тесто молоко и растопленное масло. Застелите противень пергаментом, вылейте туда смесь и выпекайте 20 минут при 200 градусах.
3. Смешайте маскарпон и сахарную пудру. Смажьте готовый блинчик кремом, выложите нарезанную клубнику и заверните рулетом.
4. Украсьте кремом и клубникой.