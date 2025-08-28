Сытный картофельный пирог на ужин

Очень простой и быстрый рецепт, если у вас нет времени готовить.

Ингредиенты:

• Картофель - 650 г;

• Тертый пармезан – 60 г;

• Твердый сыр (гауда, эменталь и т.п.) – 100 г;

• Ветчина – 100 г;

• Оливковое масло;

• Соль, перец;

• Розмарин.

Способ приготовления:

1. Нарежьте картофель тонкими слайсами.

2. Форму застелите пергаментом, выложите слайсы по кругу.

3. Полейте растительным маслом, добавьте соль, перец, пармезан.

4. Сделайте слой ветчины и сыра.

5. Повторите: картофель – масло – специи – пармезан – тертый твердый сыр.

6. Запекайте при 180° в течение 20 минут.