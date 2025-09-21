Они могут раздражать: топ удивительных привычек кошек, имеющих научное объяснение
Многие владельцы кошек замечали, как их любимцы сбрасывают предметы со стола или "месят" лапами одеяло, выпуская когти. Такие привычки часто удивляют или даже раздражают, но у них вполне понятное объяснение.
Одной из таких привычек есть так называемый "молочный шаг". Кот садится на колени и ритмично топчет вас лапами, иногда царапая когтями. Это поведение — эхо детства: котята массируют живот матери, чтобы стимулировать поток молока. Об этом пишет РБК.
Взрослый кот делает это, когда чувствует себя комфортно и доверительно, и так он показывает свою привязанность. Чтобы избежать царапин, достаточно положить между собой и котом плед.
Еще одно распространенное поведение – сброс предметов с поверхности. Кошки часто сбивают ключи, очки или телефоны, внимательно наблюдая за падением. Это сочетание инстинкта исследования и желание привлечь ваше внимание. Легкий толчок лапой позволяет проверить, как предмет реагирует, а падение стимулирует вас к игре.
Не менее удивительными кажутся "подарки" в виде мертвых мышей или птичек. На самом деле это проявление заботы и привязанности. В дикой природе кошки приносят добычу котятам, чтобы научить их охотиться. Когда ваш кот приносит "добычу", он считает вас частью своей семьи и стремится поделиться тем, что получил.
Царапка мебели и стен также имеет практическое объяснение. Так кот точит когти, растягивает мышцы и оставляет метки с помощью желез на подушечках лап, обозначая территорию как свою.
Наконец, пристальный взгляд кота, когда он долго наблюдает за вами, может показаться тревожным. В мире хищников прямой взгляд – вызов, но для доверчивой кошки медленное моргание глазами – знак любви и привязанности. Ответив ему таким же медленным клипанием, можно укрепить связь с любимцем.
