Как общаться с собакой, что он вас понимал: полезные советы от ветеринаров

Собаки уникально приспособились к общению с людьми и во многих аспектах даже превосходят других животных, в том числе приматов. Однако способ, которым мы обращаемся к четвероногим, существенно влияет на то, насколько хорошо они нас понимают.

Ученые даже выделили своеобразный "код" правильной коммуникации с собаками. Об этом пишет The Science Explorer.

Психологи называют его "языком, направленным на собак". Она очень похожа на ту, которой мы общаемся с младенцами: короткие и простые фразы, более высокий и мелодичный голос, выразительная интонация. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, показало, что именно таким образом щенки реагируют наиболее активно – внимательнее слушают и быстрее выполняют команды. Со взрослыми животными эффект несколько слабее, однако они лучше воспринимают слова, когда хозяин использует эмоциональный тон и четкие интонационные акценты.

Кроме голоса огромное значение имеют жесты. Собаки способны читать движения человека так, как этого не умеют даже шимпанзе или волки. Простые тесты доказывают: если спрятать угощение под два одинаковых стакана и показать пальцем на один из них, собака почти всегда выберет правильную. Это результат более 30 тысяч лет сосуществования с человеком – от охоты и выпаса скота до современных прогулок в парке.

Специалисты советуют строить общение с собакой максимально понятно: пользоваться короткими словами ("Сидеть", "Ко мне"), менять интонацию в зависимости от ситуации, сопровождать команды жестами и не забывать о крепком доверии зрительном контакте. Важно учитывать и возраст: щенки нуждаются в большем повторении и кротости, тогда как взрослые собаки реагируют быстрее, но тоже лучше воспринимают простой и четкий язык.

Ученые объясняют эту способность собак эволюцией: в течение тысячелетий жизни рядом с человеком они развили исключительные коммуникативные навыки, близкие к уровню маленьких детей. Четвероногие не только выполняют команды, но и тонко считывают эмоции, мимику и настроение хозяина.

