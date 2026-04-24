Какие породы собак должны носить намордник и какой штраф ждет хозяина-нарушителя

Подобные случаи чаще всего случаются тогда, когда собака замечает другое животное и резко бросается вдогонку. Некоторые породы имеют сильнее выраженный охотничий или защитный инстинкт, поэтому для них использование намордника во время прогулок обязательно.

Чтобы избежать опасных ситуаций для прохожих и других животных, владельцам следует заранее позаботиться о безопасном выгуле любимца. Об этом пишет ТСН.

Какие породы считаются потенциально опасными

Часть пород официально входит в список потенциально опасных собак, поэтому выгул без намордника для них запрещен. Подобные правила действуют не только в Украине, но и во многих странах.

К таким породам обычно относятся:

кавказская овчарка;

немецкая овчарка;

ротвейлер;

американский питбультерьер;

алабай (среднеазиатская овчарка);

все виды бультерьеров – американский, английский, стаффордширский;

акбаш;

канарский дог;

аргентинский дог;

доберман.

Эти собаки отличаются значительной физической силой, выносливостью и сильным характером, поэтому намордник является важной мерой безопасности.

Когда намордник обязателен

Согласно действующим правилам, собак весом более 10–15 килограммов обычно следует выгуливать в наморднике. Однако значение имеет не только размер животного. Если пес агрессивен, слишком темпераментен или непредсказуемо реагирует на раздражители, намордник также необходим независимо от породы или веса.

Особенно это актуально во время прогулок:

в парках;

на улицах с большим скоплением людей;

в общественном транспорте;

во дворах многоэтажек;

в местах общего использования.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Почему это важно

Даже спокойная и послушная собака может резко среагировать на стресс, резкий звук, незнакомца или другое животное. Поведение животных не всегда предсказуемо, поэтому полагаться только на характер любимца не стоит.

Намордник помогает защитить:

прохожих;

других животных;

самого владельца;

и саму собаку от конфликтных ситуаций.

Какой штраф грозит

За выгул собаки без намордника в случаях, когда это обязательно предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа может составлять от 170 до 340 гривен.

Напомним, мы уже писали, какие породы собак не стоит заводить семьям.

