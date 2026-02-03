Какие породы собак самые популярные в Украине

Кинологический союз Украины (КСУ) обнародовал официальную статистику по регистрации, импорту и экспорту породистых собак по итогам 2025 года. Согласно предоставленным данным, предпочтения украинцев и дальше склоняются к компактным, миниатюрным породам.

Об этом сообщает КСУ.

Самые популярные породы собак в Украине в 2025 году

По количеству зарегистрированных щенков лидером года стал немецкий шпиц (оранжевец). В целом рейтинг самых популярных пород выглядит так:

Немецкий шпиц (оранжевец); Тот-пудель; Более корги пемброк; Чихуахуа; Немецкая овчарка; Лабрадор-ретривер; Золотистый ретривер; Миниатюрный шнауцер (цвергшнауцер); Итальянский кане корсо; Итальянская борзая (левретка).

В КСУ отмечают, что сложно четко определить региональные предпочтения. Причина — военные обстоятельства: значительная часть членов союза временно находится за границей или имеет статус внутренне перемещенных лиц, оставаясь на учете в своих клубах.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Импорт собак: какие породы и из каких стран завозили чаще всего

На протяжении 2025 года в Украину наиболее активно завозили американские булли, немецкие овчарки, ту-пудели, чихуахуа и лабрадоры. Основными странами происхождения импортированных собак остаются европейские государства. Чаще животных ввозили из Польши, Италии и Германии.

Экспорт: украинские собаки пользуются спросом за границей

Собаки украинского разведения продолжают воспользоваться спросом на международном рынке. В 2025 году экспортные родословные чаще всего оформляли для той-пуделей, немецких шпицев, золотистых ретриверов, корги пемброков и биверов.

По информации Кинологического союза Украины, ключевыми направлениями по экспорту собак украинского происхождения остаются Соединенные Штаты Америки, Польша и Германия.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!