Конфликтов не будет: какие породы собак хорошо ладят с котами

Не все собаки воспринимают кошек как "объект для погони" — некоторые вполне способны мирно сосуществовать с ними и даже разделять одно место для отдыха. Как отмечает ветеринар Гай Санделовский, поведение животных всегда индивидуально, однако определенные породы по характеру более склонны к спокойному взаимодействию с котами и легче находят с ними общий язык.

Об этом пишет Country Living. По мнению специалиста, лучше уживаются с котами собаки уравновешенные, не слишком активные и с мягким темпераментом.

Породы собак, которые чаще всего мирно живут с котами

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эта порода считается одной из самых дружелюбных. Ветеринарка PDSA Нина Даунинг описывает их как кротких, преданных и умных собак.

Такие спаниели обычно не стремятся доминировать, поэтому коты редко воспринимают их как угрозу.

Бассет-гаунд

Бассеты отличаются спокойным и даже несколько "флегматичным" характером. По словам Гая Санделовского, эти собаки больше склонны к отдыху, чем к активным играм.

Благодаря этому они обычно не преследуют кошек и терпеливо реагируют на их поведение.

Ирландский волкодав

Несмотря на впечатляющие размеры, ирландские волкодавцы носят мягкий и уравновешенный характер. Их часто описывают как "добрых гигантов".

Специалисты советуют только в начале знакомства контролировать взаимодействие, учитывая разницу в размерах между животными.

Сенбернар

Сенбернары известны как спокойные, дружелюбные и очень терпеливые собаки. По словам ветеринаров, это одна из самых нежных больших пород.

Их часто называют "собаками-нянями" из-за уравновешенного характера и осторожного отношения к меньшим животным.

Пекинес

Небольшие пекинесы также могут отлично уживаться с котами. Они имеют спокойный и кроткий темперамент, способствующий мирному взаимодействию. По словам экспертов, при правильном знакомстве эти собаки могут не только сосуществовать с котами, но даже играть вместе без конфликтов.

