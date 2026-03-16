'Мерцающие яйца': как покрасить яйца к Пасхе продуктом, который точно есть у вас дома

Накануне Пасха все большую популярность набирает необычный способ окрашивания яиц — так называемые "мерцающие" пасхальные яйца. Такой эффект можно получить с помощью обыкновенного красного вина. В результате яйца приобретают глубокий бордовый или темно-фиолетовый оттенок с блестящими кристаллическими крапинками на поверхности.

Способом приготовления поделилась фудблогерка Наталья Лысянская. По ее словам, для этого подойдут яйца любого цвета – как белые, так и коричневые. Сначала их нужно тщательно вымыть, положить в кастрюлю и залить красным вином так, чтобы жидкость полностью покрывала яйца. Дальше их варят на сильном огне до готовности.

Во время кипения часть вина улетучивается, поэтому в помещении может ощущаться запах алкоголя. Чтобы избежать этого, рекомендуется проветривать кухню или включить вытяжку.

Читайте также: Мраморные яйца на Пасху: способ окрашивания пасхальных яиц с пеной для бритья

После варки яйца перекладывают в меньшую кастрюлю и снова заливают оставшимся тем же вином. В таком виде их оставляют настаиваться на ночь. За это время цвет становится значительно глубже – скорлупа приобретает темно-синий или фиолетовый оттенок, а на поверхности образуются мелкие кристаллы.

Такой эффект появляется благодаря сахару, который содержится в красном сладком вине. При нагревании жидкость частично улетучивается, а сахар кристаллизуется на скорлупе, создавая характерный блеск и эффект "мерцания".

Предлагаем также приготовить яркие пасхальные яйца для детей.

