Могут спровоцировать отравление и не только: назван топ самых опасных растений для собак

Владельцев собак предостерегают: многие популярные комнатные растения могут быть опасны для домашних любимцев. Даже без прямого поедания такие растения способны повлечь за собой отравление, поэтому собакам ни в коем случае нельзя с ними контактировать.

Как пояснила клиническая специалист по поведению животных и диетология Алисса Ральф, угроза часто кроется не только в самих растениях, но и в опавших листьях, растительном соке или загрязненном грунте. Собаки могут случайно проглотить токсины во время прогулок по квартире, облизывание шерсти или исследование горшков с цветами, сообщает издание Express.

По словам эксперта, распространенной ошибкой является убеждение, что опасность возникает только тогда, когда собака грызет растение. На самом деле отравление возможно из-за слизывания сока, контакта с пыльцой или копания в почве, где накапливаются вредные вещества.

Самые опасные комнатные растения для собак

Лилии – одни из наиболее токсичных. Даже пыльца может попасть на шерсть животного, а при вылизывании вызывать сильное отравление и раздражение.

– одни из наиболее токсичных. Даже пыльца может попасть на шерсть животного, а при вылизывании вызывать сильное отравление и раздражение. Алоэ вера — белый сок растения способен вызвать рвоту, диарею и общую слабость.

— белый сок растения способен вызвать рвоту, диарею и общую слабость. Плющ – опасные вещества содержатся как в листьях, так и в ягодах.

– опасные вещества содержатся как в листьях, так и в ягодах. Лилия мира может вызвать раздражение слизистой рта и нарушение пищеварения.

может вызвать раздражение слизистой рта и нарушение пищеварения. Сансевиерия (змеиное растение) — обладает легкой или умеренной токсичностью, проявляющейся слюнотечением, рвотой и вялостью.

Признаки отравления растениями часто бывают слабо выраженными и могут напоминать обычное расстройство желудка. К первым симптомам относятся чрезмерное слюнотечение, рвота, диарея, потеря аппетита и подавленное состояние.

Чтобы уменьшить риски, специалисты советуют держать потенциально опасные растения вне досягаемости животных, регулярно убирать опавшие листья и не размещать токсичные цветы на полу — особенно в домах, где живут щенки или любознательные собаки.

