Могут стать причиной серьезных проблем: какие летние продукты запрещено давать собакам

Летние пикники и барбекю – отличный случай провести время с семьей и друзьями. Обычно рядом с хозяевами находятся и домашние любимцы, которые нередко выпрашивают лакомство со стола. Однако некоторые популярные продукты могут представлять серьезную угрозу для здоровья собак.

Ветеринар Антье Джослин рассказал Parade, какие продукты следует держать подальше от домашних животных во время летнего отдыха.

Вареные кости

Одной из самых больших опасностей для собак являются приготовленные кости. После термической обработки они становятся хрупкими и легко раскалываются на острые обломки.

По словам ветеринара, такие фрагменты могут травмировать полость рта, пищевод, желудок или кишечник. Кроме того, они способны застрять в пищеварительном тракте, что нередко нуждается в срочном хирургическом вмешательстве.

Кукуруза на початке

Опасность представляет не сама кукуруза, а кочерыжка. Собаки часто проглатывают его большими кусками из-за привлекательного запаха пищи.

Поскольку кочан не переваривается, он может вызвать кишечную непроходимость. Во многих случаях для его удаления необходима операция.

Лук, чеснок и шнит-лук

Эти ингредиенты часто входят в состав бургеров, хот-догов, салатов, маринадов, соусов и разнообразных приправ.

Специалист предупреждает, что лук и чеснок могут повреждать эритроциты собак и провоцировать развитие гемолитической анемии. При этом симптомы могут проявиться только через несколько дней после еды.

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Виноград и изюм

Даже небольшое количество винограда или изюма может быть крайне опасным для собак.

Эти продукты способны вызвать острую почечную недостаточность, поэтому их нельзя давать животным ни в одном виде — ни в отдельности, ни в составе фруктовых салатов или других десертов.

Ксилит

Ксилит, или березовый сахар, часто используют как заменитель обычного сахара в жевательных резинках, конфетах, леденцах, протеиновых батончиках, арахисовой пасте и некоторых десертах.

Для собак это вещество чрезвычайно токсично. Даже незначительное количество может привести к резкому снижению уровня сахара в крови уже через несколько минут, а в более тяжелых случаях — привести к острой печеночной недостаточности.

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