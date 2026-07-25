Неприятный запах изо рта собаки: ветеринары объяснили, чем опасен

Неприятный запах из пасти домашнего питомца может быть не только следствием недостаточной гигиены, но и сигналом о серьезных проблемах со здоровьем. Именно поэтому ветеринары призывают владельцев собак и кошек внимательно следить за состоянием зубов и десен своих животных.

Об этом сообщает Express со ссылкой на рекомендации компании Medivet&Partners. По результатам опроса, проведенного специалистами, многие владельцы недостаточно ухаживают за полостью рта своих любимцев, что может привести к развитию опасных заболеваний.

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Ветеринары советуют как можно скорее обратиться к специалисту, если у животного наблюдаются следующие симптомы:

покрасневшие, отечные или кровоточащие десны;

желто-коричневый зубной камень;

отступление десен, через которое обнажаются корни зубов;

расшатанные или потерянные зубы;

гной у зубов или десен;

отказ от твердой пищи или лакомства;

выпадение пищи изо рта во время жевания;

пережевывание пищи только одной стороной челюсти;

постоянные попытки тереть лапой рот;

чрезмерное слюноотделение или появление крови в слюне.

Как правильно ухаживать за зубами животного

Специалисты рекомендуют постепенно приучать домашнего питомца к чистке зубов. Для начала достаточно осторожно приподнимать губы и несколько секунд касаться зубов и десен, постепенно увеличивая продолжительность процедуры. После этого животное следует похвалить или угостить лакомством, чтобы сформировать положительную ассоциацию.

Также ветеринары отмечают, что для чистки зубов нельзя использовать зубную пасту, предназначенную для людей. Она содержит компоненты, токсичные для собак и кошек. Для ухода за полостью рта домашних животных следует применять только специальные ветеринарные средства.

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