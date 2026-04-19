С ними будет тяжело: топ пород собак, требующих "максимального включения"
Многие люди мечтают завести собаку: эти животные не только верные и замечательные компаньоны, но и приносят в жизнь много радости, юмора и становятся отличным поводом каждый день выходить на прогулки на свежем воздухе. Однако не со всеми породами бывает просто.
Известный эксперт по поведению собак Уилл Атертон в своем Instagram рассказал, что даже после многих лет работы с разными породами есть три собаки, которых он никогда бы не завел себе.
1. Турецкий кангал
Эта грозная и мощная порода происходит из провинции Сивас в Турции. Ее выводили для охраны скота от волков, медведей и шакалов. Кангалы известны невероятной преданностью, высоким интеллектом и сильными защитными инстинктами.
Однако Уилл считает, что эти собаки слишком серьезны и активны для обычной семейной жизни. Они нуждаются в особых условиях, большом пространстве и четких целях — то, чего в типичном городском или семейном формате обычно нет.
2. Кавказская овчарка (Кавказская овчарка)
Еще один великан с Кавказских гор, исторически защищавший отары от хищников. Эти собаки поражают своими размерами, силой, мужеством и непоколебимой верностью.
По словам эксперта, кавказская овчарка – это "кангал, умноженный на два": еще более серьезная, независимая и агрессивная в определенных ситуациях. Воспитать по-настоящему уравновешенного представителя этой породы – сложнейшая задача, поэтому Атертон также исключает ее для себя.
Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться
3. Английский мастиф
Эту породу часто называют "нежным великаном". Английский мастиф — одна из самых древних и тяжелых собак в мире. Он славится спокойным, кротким характером и глубокой преданностью семье. Исторически использовался как сторожевая собака, компаньон и даже боевой пес.
Но есть существенные минусы:
- Средняя продолжительность жизни — всего 6–10 лет (из-за гигантских размеров).
- Высокая склонность к проблемам со здоровьем: заболевания суставов, сердца, ожирение и другие осложнения.
Именно из-за короткой жизни и серьезных проблем со здоровьем Уилл Атертон, несмотря на любовь к этой породе (он даже имел мастифа раньше), больше не готов заводить ее снова.
Все три породы прекрасны, но они требуют очень специфических условий содержания, опыта и образа жизни, которые не подходят большинству обычных семей.
Напомним, мы уже писали,какие породы собак не следует заводить семьям.
