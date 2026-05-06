С ними не соскучишься: топ пород по-настоящему активных собак

Некоторые породы собак могут казаться спокойными и малоподвижными, однако на самом деле обладают высоким уровнем энергии. Как отмечают специалисты, такие животные нуждаются в регулярных физических нагрузках и умственной стимуляции, иначе они могут скучать и проявлять нежелательное поведение.

Об этом сообщило издание Parade Pets. Эксперты подчеркивают: эти породы больше подходят людям с активным образом жизни, ведь нуждаются в ежедневных прогулках, играх и тренировках.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

В перечень вошли несколько собак, активность которых часто недооценивают:

джек-рассел-терьер – небольшой, но чрезвычайно энергичный. По словам тренеров, эти собаки нуждаются в интенсивном движении ежедневно и хорошо подходят для активных занятий вместе с хозяином.

Далматинец - выносливый и подвижный, любит бег и длительные прогулки, при этом легко поддается дрессировке и хорошо контактирует с людьми.

австралийская овчарка – рабочая порода, которой необходимы как физические нагрузки, так и интеллектуальные задачи. Она отличается разумом и потребностью постоянной активности.

бостон-терьер — компактный, но энергичный и довольно упрямый, в то же время дружеский и хорошо адаптирующийся к жизни в семье.

вельш-корги пемброк — несмотря на "милый" вид, это выносливая порода с пастушим прошлым, которой требуются движения и тренировки.

миниатюрный пинчер – декоративный с виду, но очень активный и смелый, требует регулярных нагрузок.

Бордер-терьер – выносливый и подвижный, исторически использовался для работы с охотниками, поэтому хорошо приспособлен к длительной активности.

Специалисты отмечают: перед выбором собаки следует учитывать не только ее внешность, но и уровень активности. Иначе даже самый милый любимец может стать источником трудностей из-за нехватки движения и внимания.

Напомним, мы уже писали, как понять, что собака испытывает боль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!