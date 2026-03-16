С ними точно не будет проблем: названы топ пород самых послушных собак

Эксперт по поведению собак Уилл Атертон назвал три породы, которые, по его мнению, отличаются лучшим характером и легко поддаются воспитанию, поэтому хорошо подходят для жизни в семье. Своими наблюдениями он поделился в видео на платформе TikTok, где рассказал о породах, чаще всего демонстрирующих послушание и дружеское поведение.

Первым в списке специалист назвал лабрадора-ретривера. По словам Атертона, популярность этой породы совсем не случайна. Он даже назвал лабрадоров одними из лучших собак в мире благодаря их уравновешенному характеру и способности легко находить общий язык с людьми. Эксперт шутя заметил, что работать с такими собаками иногда даже сложнее, ведь они редко демонстрируют проблемное поведение.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Еще одной породой, которую специалист отнес к лучше воспитанным, стал золотистый ретривер. Он отметил, что у этих собак много общих черт с лабрадорами: они дружны, открыты к взаимодействию с людьми и хорошо поддаются обучению. В то же время золотистые ретриверы, по его словам, обычно немного более игривые и энергичные, тогда как лабрадоры иногда ведут себя более сдержанно.

Третьей породой, которая может удивить многих эксперт назвал стаффордширский бультерьер. По мнению Атертона, при правильном воспитании и четких правилах такие собаки могут быть чрезвычайно преданными, кроткими и уравновешенными компаньонами.

Специалист подчеркнул, что проблемы с поведением могут возникнуть у собак любой породы, если им не уделять достаточно внимания и не заниматься дрессировкой. Однако лабрадоры, золотистые ретриверы и стаффордширские бультерьеры от природы склонны к сотрудничеству с людьми, что упрощает процесс их воспитания.

Напомним, мы уже писали о топ самых игривых собак.

