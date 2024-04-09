Шашлык больше никогда не будет подгорать: шеф-повар поделился действенным лайфхаком (видео)

Качество шашлыка в значительной степени определяется правильным выбором мяса и компонентов для маринования. Чтобы достичь идеальной прожарки мяса и уберечься от его пригорания, важно знать один трюк.

Команда UAportal рассказывает о полезном лайфхаке с солью. Им поделился украинский шеф-повар Александр Огородник в своем TikTok.

Как избежать подгорания шашлыка

Чтобы шашлык не подгорел, важно правильно регулировать температуру угля. Конечно можно использовать бутылку с водой, однако есть альтернативный и более простой метод:

Вам понадобится примерно 100-150 граммов желательно крупной соли. Посыпьте ее на уголь, и она поможет распределить тепло более равномерно.

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Этот способ предотвращает подгорание мяса. Нужно бросить горсть соли на угли и отойти на опасное расстояние.

По словам шеф-повара, этот метод позволяет избежать резких вспышек огня, поэтому вам не понадобится бутылка с водой.

Секреты идеального шашлыка:

Маринуйте мясо не менее 3 часов, но лучше - 12 часов.

Нарезайте мясо на куски примерно 5 см в диаметре. Слишком маленькие кусочки могут высохнуть, а большие - остаться сырыми внутри.

Лук для шашлыка нужно нарезать полукольцами.

Ранее мы рассказывали, когда солить шашлык, чтобы он не был жестким и сухим.

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