В Украине активизировались змеи: как избежать укуса и что делать, если это произошло

Во Львовской области фиксируют рост количества случаев укусов змей. Первый инцидент произошел около 19:49 в селе Волосянка Славской общины Стрыйского района. 44-летнего мужчину госпитализировали в центральную больницу с укусом в участок левой лодыжки.

Уже через 13 минут, в 20:02, в Турковскую больницу доставили 23-летнего жителя села Малая Волосянка Самборского района — его укусила змея в кисть левой руки. Спустя еще полтора часа, около 21:29, медицинская помощь понадобилась 40-летней женщине из села Исаии, которую укусили за правую руку. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил Департамент по гражданской защите Львовской ОВА.

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Специалисты напоминают: в случае укуса змеи необходимо как можно скорее обратиться к медикам. Если такой возможности нет, нужно действовать оперативно: успокоить пострадавшего, ограничить его подвижность, освободить пораженную конечность от одежды и украшений, наложить стерильную повязку с антисептиком. Пострадавшему рекомендуется пить много воды и при наличии аптечки принять противоаллергические средства. Руку или ногу нужно зафиксировать в приподнятом положении и приложить что-нибудь холодное.

В Министерстве здравоохранения предостерегают: не стоит прижигать рану, накладывать жгут, пытаться высосать яд или обрабатывать место укуса дополнительно. Также категорически запрещено употреблять алкоголь в таких ситуациях.

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