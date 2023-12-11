Языковед объяснил, почему 'клікати на посилання' неправильно: в чем ошибка

Многие называют действие нажатия на клавишу мыши или переход по ссылке глаголом "клікати". Однако такое слово не является удельно украинским.

Языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, какое слово можно его заменить. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Слово "клікати" происходит от английского click, что означает "нажимать". Кстати, оно уже попало в крупнейший 20-томный словарь украинского языка", – отметил языковед.

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Авраменко подчеркнул, что использовать заимствованные из других языков слова следует только при крайней необходимости. По его словам, во всех других случаях лучше употреблять украинский аналог "клацати".

"Например, "клацніть на посилання" или "перейдіть за посиланням/покликанням", – отметил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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