Языковед объяснил важную разницу между 'горнятком' и 'філіжанкою'

В украинском языке существует несколько слов для обозначения посуды, из которой можно пить напитки. В частности, это "чашка", "горнятко" и "філіжанка".

Несмотря на то, что они синонимы, эти слова имеют несколько разное значение и указывают на разную по назначению посуду. Об этом языковед Александр Авраменко рассказал для "Сніданку з 1+1".

По его словам, "горнятко" не предназначено для питья кофе или чая. Этим словом обозначают маленький горшок.

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"Да, теоретически в "горнятко" можно налить чай. Но так же его можно налить и в кастрюлю, и в ведро, и даже в бензобак", – отметил языковед.

В свою очередь "чашка" и "філіжанка" – это синонимы, но между ними есть разница. Из "чашки" пьют и холодные, и горячие напитки, то из "філіжанки" – только чай или кофе.

"Кстати, хорошее слово "філіжанка" прибыло к нам из турецкого языка. Так что вкусного вам чая, ароматного кофе и не забывайте заботиться о чистоте своей речи", – указал Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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