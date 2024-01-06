Языковед объяснил значение слова 'нівроку' и подсказал, когда его употреблять

Многие не знают значения украинского слова "нівроку". Это связано с тем, что слово довольно редко услышано в разговорной речи.

Известный языковед Александр Авраменко объяснил значение слова и где его следует употреблять. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Что значит это слово? "Нівроку" – это ничего, неплохо, так, как надо", – отметил языковед.

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Авраменко привел примеры использования этого слова: "Дочка у них виросла нівроку – від хлопців немає проходу".

"А еще слово "нівроку" используют как вставное со значением "чтобы не сглазить", с пожеланием не принести горя. "А ви, нівроку, видужуєте, рум’янець вискочив на щоках", – добавил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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