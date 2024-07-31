Запрещенные продукты на Медовый Спас: что категорически нельзя брать в церковь

В августе христианская община празднует три значимых религиозных праздника, известных как Спасы: Медовый, Яблочный и Ореховый. В эти дни в храмах проходят торжественные службы.

Верующие могут принести продукты в корзинах для благословения. Такие продукты, после освящения, становятся частью праздничного застолья, а излишки традиционно сохраняются на согласие или отдаются нуждающимся.

Команда UAportal расскажет, какие продукты принято освящать на каждый из Спасов, а также какие продукты не следует приносить в церковь, поскольку это может быть не в соответствии с церковными традициями.

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В первый день августа, известный как Маковея или Медовый Спас, верующие соберутся на церковную службу, которая состоится по современному календарю. Этот день отмечается особыми продуктами – медом и маком, которые символизируют праздник и традиционно приносятся в храм. Кроме того, существует обычай освящения воды в источниках в честь этого дня.

Традиции Украины на Первый Спас охватывают не только пищу, но и лекарственные растения, обладающие целебными свойствами. Это включает в себя пижму, полынь, ромашку, тысячелистник, зверобой, руту и другие. После освящения эти растения обычно связывают в букеты и хранят в домах, чтобы защитить семью от злых сил.

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