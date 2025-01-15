Научные факты о мозге, которые вас удивят

Жизнь и благополучие нашего вида – Homo sapiens полностью зависит от состояния здоровья мозга и уровня развития когнитивных функций. Многочисленные исследовательские группы по всему миру работают над решением сложных вопросов ментального здоровья, находят многообещающие и удивительные способы коррекции воздействия на наш мозг и его функциональное состояние.

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До вашої уваги дев'ять історій на цю тему, в основі яких результати досліджень минулого року.

Для ефективнішого навчання і пам’яті краще писати від руки

Друкувати на комп'ютері зазвичай набагато швидше. Але все більше досліджень виявляють переваги для мозку, коли людина виписує літери та слова від руки. Для дітей це покращує розпізнавання літер і запам'ятовування, а для дорослих нотатки від руки допомагають ліпше зрозуміти матеріал.

Дослідники візуалізації мозку припускають, що це пов'язано з координацією, необхідною між моторною та зоровою системами, що задіює мозок. Деякі художники навіть кажуть, що написання від руки стимулює їхню творчість. Тож, якщо ви відчуваєте, що застрягли у процесі пошуку рішень - спробуйте занотувати свої ідеї на папері.

Мікроби кишечника здатні впливати на настрій

Нещодавній аналіз показав, що кишечник людей, які краще справлялися зі стресом, мав дві особливості. Їхній мікробіом містив більше протизапальних мікробів і вони мали міцний "кишковий бар'єр", що не дає токсинам і патогенам потрапляти в кров.

Науковці вже довели, що кишечник і мозок спілкуються один з одним. Насправді кишечник виробляє близько 90% серотоніну і близько 50% дофаміну, так званих "гормонів радості".

Однак це не означає, що існують прості рішення підвищення стійкості до стресу на кшталт вживання ферментованих продуктів, як кімчі чи йогурт, або прийом пробіотичних дієтичних добавок.

Мікробіом кишечника є складною системою. Проте дослідники працюють над визначенням біомаркерів у кишкових бактеріях, які в майбутньому допоможуть краще використовувати існуючі та розробити нові методи лікування.

Робота допізна в молодому віці надалі призводить до депресії та погіршення здоров'я

Дослідження показують, що робота в нічний час і змінний графік здатні зробити людей схильними до депресії і погіршення здоров'я. Багато хто, працюючи понаднормово, "заробляють" собі патологічні зміни та з часом стають все більше втрачають якість життя. Не варто жертвувати сном і відпочинком.

Близько 40% випадків деменції можна запобігти або відтермінувати, покращивши щоденні звички

Дослідження показують, що можна зменшити ризик розвитку деменції. Зміна режиму сну, харчування, соціального життя та фізичних навантажень має велике значення. Навіть люди, у яких є генетичні фактори ризику, можуть отримати користь від таких змін.

Покращення стану здоров'я мозку пов'язане зі зниженням на 27% сукупного ризику деменції, інсульту та депресії. Зокрема, можна замінити солодкі десерти на фрукти, а також додати до меню більше листової зелені.

Розмова зі своїми "частинами" допомагає впоратися зі стресом

Терапевтичний підхід під назвою "Внутрішні сімейні системи" (Internal Family Systems) набуває все більшої популярності. Він ґрунтується на ідеї, що кожен з нас має кілька частин або перспектив всередині себе - наприклад, люди можуть мати внутрішнього критика, турботливого батька, захисника.

Метод включає в себе навчання приймати всі свої частини, ставитися до них зі співчуттям і з'ясовувати, що вони можуть розказати. Результати поки що невеликих досліджень демонструють, що цей метод може бути корисним людям з певними проблемами, включаючи ПТСР, стрес і депресію.

Силові тренування долають тривогу та депресію

Силові тренування корисні для кісток, суглобів, серця. З'ясувалося, що вони впливають і на настрій. Аналіз понад 30 клінічних досліджень показав, що у людей, які займалися силовими тренуваннями принаймні два-три рази на тиждень, зменшилися симптоми депресії. А інші дослідження показали, що це також здатне зменшити тривожність.

Водночас жінкам не обов'язково ставати бодібілдерками. У нещодавньому дослідженні йдеться, що жінкам потрібно робити менше вправ, ніж чоловікам, щоб змінити свій базовий рівень як аеробної, так і м'язової сили. Зокрема, можна спробувати вправи з гумовими стрічками або з власною вагою, наприклад, присідання або віджимання.

Ультраперероблені продукти пов'язані з гіршим ментальним здоров'ям

Дослідники стверджують, що існують переконливі докази того, що вживання ультраоброблених продуктів, як фаст-фуд та солодкі напої, пов'язане з хворобами, в тому числі з проблемами психічного здоров'я. Новий масштабний мета-аналіз показав, що ризик виникнення депресивних симптомів у людей, які мають у харчуванні багато ультраоброблених продуктів, збільшується приблизно на 20-50%. Якщо їжа містить багато інгредієнтів, яких ви не знайдете на власній кухні, це є ознакою того, що вона є надмірно обробленою.

Важлива "очищувати" мозок під час сну

Експерти виявили ще одне диво сну. Щоб залишатися здоровим, наш мозок повинен "вимивати сміття", створене мільярдами клітин, які забезпечують його роботу. Нові дослідження показують, що під час глибокого сну повільні електричні хвилі служать для синхронізації наших нейронів, фактично перетворюючи їх на крихітні насоси, які виштовхують рідину з глибини мозку на поверхню. Звідти відходи транспортуються до печінки та нирок, щоб бути виведеними з організму.

Проблеми з виведенням продуктів життєдіяльності мозку можуть бути причиною хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, головного болю і навіть депресії. Тому пошук способів допомогти мозку очищатися може допомогти в розробці методів лікування широкого спектру розладів.

Дієта з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів допомагає людям з психічними захворюваннями

Зараз проводиться близько десятка клінічних випробувань, які перевіряють вплив такої дієти на психічні захворювання, включаючи біполярний розлад, шизофренію та депресію. Існує кілька робочих теорій щодо того, чому вона може допомогти.

По-перше, така дієта дає змогу контролювати рівень цукру в крові та чутливість до інсуліну, які пов'язані з проблемами психічного здоров'я. Вона також може забезпечити обхідний шлях для усунення дисфункції мітохондрій, енергетичних центрів наших клітин, що здатне покращити здоров’я мозку.

Перші результати досліджень є багатообіцяючими. Однак лікарі побоюються, що дієта, яка передбачає відмову від звичних продуктів, таких як хліб і солодощі, може бути занадто складною для деяких пацієнтів.