Азиатская курица: 15 минут и блюдо, как из ресторана, готово
Знаю, как нелегко стоять часами у плиты после изнуряющего дня, поэтому именно для этого я совместно с pripravka_spice создал WOK-соусы, которые позволят готовить кулинарные шедевры в считанные минуты!
Их разрабатывал лично я. На это ушло очень много времени и сил, но результат того стоит!
Ингредиенты:
• Куриное филе – 400 г
• Соль и перец
• Сладкий перец – 1 шт.
• Морковь – 1 шт.
• Лук – 1 шт.
• Брокколи - 100 г
• WOK-соус Asian
• Кунжут, перец чили, сушеный чеснок для подачи.
Способ приготовления:
1. Нарежьте курицу на тонкие ломтики и жарьте на сковороде до корочки.
2. Нарежьте все ломтиками и обжарьте до полуготовности.
3. Добавьте к овощам курицу. Жарьте вместе еще 5–10 минут.
4. Добавьте в блюдо WOK-соус Asian прямо на сковороду, перемешайте ингредиенты и снимите с огня.
Всего 15 минут – а вкус, будто из ресторана!