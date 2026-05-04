Азиатская курица: 15 минут и блюдо, как из ресторана, готово

Знаю, как нелегко стоять часами у плиты после изнуряющего дня, поэтому именно для этого я совместно с pripravka_spice создал WOK-соусы, которые позволят готовить кулинарные шедевры в считанные минуты!

Их разрабатывал лично я. На это ушло очень много времени и сил, но результат того стоит!

Ингредиенты:

• Куриное филе – 400 г

• Соль и перец

• Сладкий перец – 1 шт.

• Морковь – 1 шт.

• Лук – 1 шт.

• Брокколи - 100 г

• WOK-соус Asian

• Кунжут, перец чили, сушеный чеснок для подачи.

Способ приготовления:

1. Нарежьте курицу на тонкие ломтики и жарьте на сковороде до корочки.

2. Нарежьте все ломтиками и обжарьте до полуготовности.

3. Добавьте к овощам курицу. Жарьте вместе еще 5–10 минут.

4. Добавьте в блюдо WOK-соус Asian прямо на сковороду, перемешайте ингредиенты и снимите с огня.

Всего 15 минут – а вкус, будто из ресторана!