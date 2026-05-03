Хачапури на кефире с зеленью и творогом без духовки.
Самые простые блюда – самые вкусные. Сейчас пошел сезон молодой зелени - и вкусные хачапури или этакие палянички с сыром точно порадуют. И готовятся они достаточно быстро. Я обожаю с молодым луком или чесноком, а если хорошо смазать маслом… Хочется есть еще и еще.
К рецепту:
Тесто на 8-9 шт
360 г кефира 2.5%
5 г соли
540-580 г муки
(зернари Селект 13.5% белка)
8 г разрушителю или соды
70 г черемши
70 г петрушки
70 г зеленого лука
100 г листьев шпината
300 г твердой моцареллы
50 г масла
Соль и перец
в кефире растворяю соль, добавляю муку и разрыхлитель. Замешиваю мягкое эластичное, не тугое тесто (муку не все сразу кладите) далее тесто под пленку на 20-30 мин.
зелень мою, просушиваю, иссекаю меленько. Смешиваю в миске с натертым сыром и маслом, добавляю соль и перец и перемешиваю. Формирую 8-9 шариков. Можно добавить немного специй – хмели-сунели для яркости или сванскую соль.
из теста формую также 8-9 шариков, валку их легонько, смазывая немного растительным маслом. Даю 5 мин отдохнуть и довалковую тоненько.
на середину кладу начинку, защипываю края. И потом осторожно пальцами растягиваю каждое изделие, чтобы было тонкое и плоское.
жарю на достаточно разогретой сковороде с обеих сторон и затем снова с обеих сторон. Готово, когда начинает надуваться.
перевожу на тарелку и смазываю маслом – можно есть сразу.
Это очень вкусно