Идеальный яблочный пирог: лучший десерт осени

Есть яблоки? Тогда готовим осенний пирог. Идеально для холодных вечеров и чашки чая.

Ингредиенты:

• Тесто фило — 7–8 листов;

• Яблоки – 2 шт (большие);

• Яйца – 3 шт;

• Йогурт – 2 ст. л.;

• Кленовый сироп – 3 ст. л. (можно мед);

• Корица – 1 ч. л.;

• Молоко – 150 мл;

• Ваниль – по вкусу;

• Кокосовое масло/сливочное масло/оливковое масло - для смазки.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовой шкаф до 180°C.

2. Смажьте форму растительным маслом или маслом.

3. Возьмите лист фило, смажьте маслом и сложите "гармошкой".

4. Выложите в форму. Повторите со всеми листьями, плотно заполняя форму.

5. Тонко нарежьте яблоки и вставьте дольки между складками теста.

6. Взбейте яйца с йогуртом, молоком, кленовым сиропом, корицей и ванилью.

7. Залейте смесь равномерно поверх пирога.

8. Выпекайте 35–40 минут, пока верх не станет золотистым и начинка не схватится.

Совет: дайте пирогу остыть 5–10 минут, посыпьте сахарной пудрой и подавайте. Вкусный и горячий, и холодный.