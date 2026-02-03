Как сделать плоский живот таким, чтобы были видны вертикальные линии, но без кубиков?

1. Тренировка. При этом качание пресса не обязательно, ведь мышцы пресса работают при выполнении всех упражнений, если техника ок.

2. Процент жира в теле. Если мышцы сделать сильными, но сверху будет слой жира, то пресс видно не будет. Процент жира в теле мы меняем/уменьшаем едой, не тренировками. При 15% жира будет прям все как из картинки. У меня 21-22% жира.

3. Кадр/свет) здесь и шутка и нет. Ясно, что без первых двух пунктов эффекта ничего ты не сфотографируешь, но эффект вау достигается светом и позой. Я сделала фото входя в ванную утром, потому что самой понравилось.

Какого пункта вам не хватает?))