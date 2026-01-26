Українська
Рецепты

Самый вкусный паштет из куриной печени

Владимир Ярославский

Мама часто его готовила, когда мы были маленькими. Это было очень вкусно.

Ингредиенты:

500г куриная печень очищенная

300 г лук репчатый

250г морковь

75г стебель сельдерея

200г масло 82.5%

20г мед

Соль, душистый и черный перец

чабрец

Растительное масло для жарки

Готовим:

Очищаем печень от плёнок и очень внимательно от желчи

Овощи очищаем и нарезаем произвольно, хотя мне морковь хочется всегда меленько

разогреваем сковороду или сотейник, наливаю масло,

обжариваем в начале морковь до легкой румяной корочки

добавляем лук и обжариваем до начала румяности добавляем сельдерей и еще слегка обжариваем (все овощи должны быть красиво слегка румяны,

приготовлены и очень вкусно пахнут)

Далее немного отодвигаем овощи со дна сотейника и кладем туда печень, жарю минут 5.

Добавляем ароматный перец, соль, черный перец, закрываю крышкой и тушим периодически помешивая на медленном огне минут 12-15 (в это время печень готовится и начинает выделять много влаги)

Открываем крышку, добавляем мед и испаряем лишнюю влагу – около 5 мин.

Результат – усталая сочная печень, мягкие тоже хорошо протушенные овощи и уже вкусно

Даем полностью остыть, и пропускаем через мелкую решетку мясорубки.

Добавляем мягкое масло и еще раз пропускаем через мясорубку.

Если хотите идеально нежную и однородную текстуру, то можно еще "пробить" блендером или кутером.

(если нет желания – пропустите с маслом через мясорубку еще разок)

Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет. Легкий и приятный по вкусу. А когда он очень печеночный, мне не нравится – тяжело на желудок.

Далее я люблю заливать винным желе, или просто покрывать маслом, а мама любит клюкву:

200г клюквы

100г воды

25г сахара

6-7г желатина (замоченного в 30г воды)

Веточка розмарина

Коньяк для аромата

клюкву провариваю с сахаром и веточкой розмарина, фламбую коньяком, а затем перебиваю в однородную смесь и добавляю желатин. Охлаждаю и заливаю в холодный паштет.

Источник:instagram.com

