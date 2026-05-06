Секрет вкуснейшего фаршмака
Для меня самый вкусный – когда нарезан руками. Да, конечно, все можно пропустить через мясорубку – это быстрее. И вы можете поступить именно так. Но руками выходит совсем другой вкусовой результат. И это еще и своеобразная медитация.
-400 г филе сельди
-3 яйца
-80 г хлеба
-30 г молока
-80 г масла
-50-60 г плавленого сырка
1 зеленое яблоко
Пол красной луковицы
Яблочный уксус, перец
Грецкие орехи
Секрет в том, что здесь можно брать даже соленую и не жирную сельдь, и делать ее более нежной и вкусной!
Вручную нарезаю филе сельди, довольно меленько. Хлеб зачищаю от корочки и по весу уже беру только мякоть, замачиваю в молоке. Нарезаю мелко зелёное яблоко. Желательно кислых сортов. Мелко нарезаю красный лук и все сбрызгиваю яблочным уксусом. Лук будет не таким резким, а яблоко не будет темнеть.
Вареные вкрутую яйца натираю на мелкой терке.
Все вместе замешиваю, в смесь натираю холодное масло. Еще обожаю добавить твердый плавленый творожок. Так же натираю на мелкой терке.
Все хорошо перемешиваю