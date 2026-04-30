Синдром хронической усталости: что делать, когда отдых не помогает

Синдром хронической усталости (СХУ) — это расстройство, характеризующееся сильной усталостью или истощенностью, которая не проходит после отдыха и не объясняется никаким заболеванием.

В настоящее время синдром хронической усталости признан как медицинское состояние, однако диагностировать его достаточно сложно, ведь многие другие патологические состояния могут проявляться подобными симптомами. Чаще он встречается среди женщин в возрасте 40-50 лет. До сих пор не подтверждены способы лечения этого синдрома, однако существуют возможности облегчения его симптомов.

Вероятные причины и факторы риска

Причины синдрома хронической усталости еще до конца не выяснены. Исследователи считают, что факторы, способствующие развитию заболевания, могут относиться: вирусы, ослабленная иммунная система, стресс, гормональный дисбаланс. Также не исключено, что некоторые люди генетически подвержены развитию этого синдрома.

Нет убедительных научных подтверждений, что определенная инфекция вызывает СХУ. Однако проводились исследования связи синдрома хронической усталости с инфекциями, вызванными вирусами Эпштейна-Барра, герпеса человека, Росс-Ривер, краснухи, а также бактериями, в частности, Coxiella burnetii и Mycoplasma pneumoniae.

Согласно данным, примерно у 1 из 10 человек, инфицированных вирусом Эпштейна-Барра, вирусом Росс-Ривер или Coxiella burnetii, может развиться состояние, отвечающее критериям диагноза "синдром хронической усталости". Кроме того, есть данные, что те, кто имел тяжелые симптомы любой из этих трех инфекций, имеют более высокий риск более позднего развития синдрома хронической усталости.

Люди с синдромом хронической усталости иногда имеют признаки ослабления иммунной системы или аномальные уровни гормонов, однако неизвестно, является ли это причиной развития заболевания.

В конце концов есть гипотеза, что синдром хронической усталости может быть конечной стадией многих различных заболеваний, а не одним конкретным заболеванием.

Синдром хронической усталости чаще всего наблюдается у людей от 40 до 50 лет. Пол также играет немаловажную роль: у женщин это состояние диагностируют в 2–4 раза чаще, чем у мужчин.

К другим факторам, которые могут повысить риск развития синдрома хронической усталости, относятся: генетическая предрасположенность, аллергия, стресс, факторы окружающей среды.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

Самым распространенным симптомом является значительная усталость, настолько сильная, что мешает повседневной деятельности.

Для установления этого диагноза значительно снижена способность выполнять привычные повседневные дела, сопровождающаяся усталостью, должна длиться не менее 6 месяцев. Это состояние не исчезает даже после продолжительного отдыха в постели.

Также человек может испытывать сильную усталость после физических или умственных нагрузок, называемую посленагрузочным недомоганием (post-exertional malaise, PEM).

К другим симптомам относятся: проблемы со сном (ощущение недостаточного отдыха после ночного сна, хроническая бессонница, другие расстройства сна), когнитивные нарушения (потеря памяти, снижение концентрации внимания), ортостатическая интолерантность (переход из положения лежа или сидя в стоячем положении вызывает головокружение).

Среди распространенных физических симптомов: мышечная боль, частые головные боли, боли во многих суставах без покраснения или отека, частые боли в горле, болезненные и отечные лимфатические узлы на шее и подмышками.

Синдром хронической усталости у некоторых людей протекает циклически с периодами ухудшения самочувствия, а затем его улучшения. Этот цикл ремиссии и рецидива затрудняет контроль над симптомами.

КАК ДИАГНОСТИРУЮТ

Это заболевание достаточно сложно диагностировать. Медицинских тестов или лабораторных анализов для его обнаружения не существует. А симптомы сродни симптомам многих других заболеваний. Часто люди с синдромом хронической усталости не выглядят больными, поэтому врачи могут не распознать, что у них действительно это заболевание.

Для начала необходимо исключить все другие возможные причины, являющиеся ключевой частью диагностики. Среди заболеваний, имеющих схожие симптомы: мононуклеоз, болезнь Лайма, рассеянный склероз, системная красная волчанка, гипотиреоз, фибромиалгия, депрессивное расстройство, тяжелое ожирение, расстройства сна.

Побочные эффекты некоторых лекарств (как антигистаминные препараты) и потребление алкоголя также могут имитировать симптомы синдрома хронической усталости.

Из-за схожести симптомов синдрома хронической усталости и многих других заболеваний важно не ставить себе диагноз самостоятельно. Обсудите с врачом свои симптомы и способы их облегчения.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Пока не существует специфического лечения синдрома хронической усталости. У каждого человека симптомы проявляются по-разному, поэтому для контроля заболевания и облегчения симптомов используют разные методы.

Борьба с симптомами послепогрузочного недомогания (PEM)

Постнагрузочное недомогание возникает, когда даже незначительная физическая, умственная или эмоциональная нагрузка приводит к ухудшению симптомов синдрома хронической усталости — обычно через 12–48 часов после активности и длится несколько дней или даже недель.

Чтобы избежать обострений, необходимо сбалансировать отдых и активность: определить индивидуальные пределы для умственной и физической активности (в чем помогает ведение дневника активностей), планировать активность, не выходя за эти пределы, и вовремя отдыхать.

Важно отметить, что интенсивные аэробные упражнения, полезные при большинстве хронических заболеваний, люди с синдромом хронической усталости часто плохо переносят.

Изменения в образе жизни

Чтобы облегчить симптомы, придется изменить образ жизни. Ограничение времени употребления или полный отказ от напитков с кофеином поможет лучше спать и облегчить бессонницу. Также следует ограничить или полностью отказаться от никотина и алкоголя.

Если тяжело засыпать ночью, не стоит спать днем. Лучше всего соблюдать режим сна: ложиться спать каждый вечер и пытаться просыпаться каждое утро примерно в одно и то же время.

Сбалансированное питание с адекватной калорийностью должно компенсировать потребности в энергии и питательных веществах. СХВ может быть одним из побочных последствий гипокалорийных и ограничительных диет. В таких случаях необходима консультация диетолога/нутрициолога.

Медикаменты

Препараты подбираются врачом в соответствии с индивидуальными потребностями. Нет универсального лечения, и ни один препарат не может вылечить все симптомы. Кроме того, симптомы могут изменяться с течением времени, поэтому, возможно, придется изменять и лекарства.

Во многих случаях синдром хронической усталости может сопровождаться депрессией. В таком случае необходимо обратиться к психиатру, который назначит антидепрессантную терапию.

Если даже правильный режим не обеспечивает спокойного ночного сна, могут потребоваться снотворные. А обезболивающие помогут справиться с болями, вызванными синдромом хронической усталости.

Альтернативная медицина

Акупунктура, тай-чи, йога и массаж могут помочь облегчить боль. Однако сначала проконсультируйтесь с врачом.

ЖИЗНЬ С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛЫ

Несмотря на активизацию научных исследований, точная причина и способ лечения синдрома хронической усталости до сих пор неизвестны. По оценкам, уровень выздоровления составляет всего 5%.

Синдром хронической усталости прогрессирует у каждого по-разному, поэтому важно сотрудничать с врачом, чтобы составить план лечения, отвечающий индивидуальным потребностям. Многим необходима постоянная работа с врачами и реабилитологами.

Обычно люди с этим заболеванием вынуждены изменить образ жизни. Как следствие, они могут ощущать депрессию, тревогу или социальную изоляцию. Поэтому важно найти группу поддержки людей, которые также борются с этим заболеванием и могут поделиться своим опытом.